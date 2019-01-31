"Уничтожение Евросоюза": журналист объяснил, чего ожидать от выборов в Европарламент

25 января 30 европейских философов и интеллектуалов написали манифест, который жизнерадостно назвали "Европейский дом в огне". В документе говорится, что Европа в опасности, что ей со всех сторон угрожают националисты и популисты, а США и Великобритания самоустранились и забыли о своих союзниках.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

Читайте также: Судьба Brexit: депутат Европарламента сделал громкое заявление о выходе Британии из ЕС

По его словам, Владимир Путин прилагает все возможные усилия для подрыва свободы и единства в Евросоюзе, а потому: "Европа как идея, как воля и мечта разваливается на наших глазах".

Чтобы решить эту проблему интеллектуалы предлагают "снова зажечь факел Европы", "Захотеть Европу" и "Отказаться от этой вялой Европы", а также: "Мы должны как можно быстрее забить тревогу против сводников душ и разрушителей духа",

– сказал автор видеоблога.

"При всем уважении, это какая-то больная фантазия. Это никак ситуацию не изменит. С таким же успехом можно станцевать танец с бубнами", – сказал журналист.

Составители манифеста все же не до конца потеряли связь с реальностью. Они очень правильно заметили, что настоящей гибелью Европейского Союза могут стать майские выборы в Европарламент,

– отметил Яковина.

По его мнению, предвыборная кампания в Европарламент, которая обычно невероятно скучная и бессмысленная, в этом году станет очень жаркой. Эти выборы станут настоящей войной за цивилизацию.

В чем суть манифеста "Европейский дом в огне"?Инициатором манифеста, который опубликовали в газете Liberation, стал французский философ и писатель Бернар-Анри Леви. К написанию также присоединились известные журналисты, философы и писатели. Авторы призвали всех объединиться вокруг идеи единой демократической Европы накануне выборов в Европейский парламент, которые состоятся в мае.

Видео полного видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 30 января 2019