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      "Уничтожение Евросоюза": журналист объяснил, чего ожидать от выборов в Европарламент

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      Журналист объяснил, чего ожидать от выборов в Европарламент
      Журналист объяснил, чего ожидать от выборов в Европарламент / Фото из открытых источников

      25 января 30 европейских философов и интеллектуалов написали манифест, который жизнерадостно назвали "Европейский дом в огне". В документе говорится, что Европа в опасности, что ей со всех сторон угрожают националисты и популисты, а США и Великобритания самоустранились и забыли о своих союзниках.

      Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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      По его словам, Владимир Путин прилагает все возможные усилия для подрыва свободы и единства в Евросоюзе, а потому: "Европа как идея, как воля и мечта разваливается на наших глазах".

      Чтобы решить эту проблему интеллектуалы предлагают "снова зажечь факел Европы", "Захотеть Европу" и "Отказаться от этой вялой Европы", а также: "Мы должны как можно быстрее забить тревогу против сводников душ и разрушителей духа",
      – сказал автор видеоблога.

      "При всем уважении, это какая-то больная фантазия. Это никак ситуацию не изменит. С таким же успехом можно станцевать танец с бубнами", – сказал журналист.

      Составители манифеста все же не до конца потеряли связь с реальностью. Они очень правильно заметили, что настоящей гибелью Европейского Союза могут стать майские выборы в Европарламент,
      – отметил Яковина.

      По его мнению, предвыборная кампания в Европарламент, которая обычно невероятно скучная и бессмысленная, в этом году станет очень жаркой. Эти выборы станут настоящей войной за цивилизацию.

      В чем суть манифеста "Европейский дом в огне"?Инициатором манифеста, который опубликовали в газете Liberation, стал французский философ и писатель Бернар-Анри Леви. К написанию также присоединились известные журналисты, философы и писатели. Авторы призвали всех объединиться вокруг идеи единой демократической Европы накануне выборов в Европейский парламент, которые состоятся в мае.

      Видео полного видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 30 января 2019

       

      Теги: Новости политики Евросоюз Видеоблоги Европарламент Европа
      Источник: 24 канал
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