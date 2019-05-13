Французский политик цинично вступился за Россию перед Евросоюзом

Глава левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон требует изменить политику Евросоюза и прекратить усиливать давление на Россию.

По информации издания Le Figaro, он призвал на предстоящих выборах в Европарламент голосовать за депутатов, которые изменят политику Евросоюза.

Читайте также: Россия планирует наступление на Украину: Наев рассказал об угрожающих направлениях

Меланшон также отметился циничным заявлением относительно вступления Украины в НАТО. По его словам, Европа не может контролировать НАТО, и не заинтересована в "наращивании напряженности" с Россией.

Он вспомнил, что его часто называют агентом Кремля и признался: "Для меня большая честь, когда меня сравнивают с российским агентом, потому что я хочу мира".

Что известно о Жане-Люке Меланшоне?В 2017 году он участвовал в президентских выборах от партии "Непокоренная Франция". Тогда во время дебатов, на которые впервые в истории собрались все кандидаты на пост главы государства, он набрал 25% голосов и стал победителем. По результатам президентских выборов, 19,58% французов отдали свои голоса за него, в результате он занял четвертое место среди 11 кандидатов.

К слову, Жан-Люк Меланшон не первый, кто призывает Европу снизить давление на Россию. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте также неоднократно выступал по поводу отмены санкции ЕС против Российской Федерации. Он объяснял, что "санкции представляют риски для развития гражданского общества в России".