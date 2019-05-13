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      Французский политик цинично вступился за Россию перед Евросоюзом

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      Глава левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон
      Глава левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон / Фото из открытых источников

      Глава левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон требует изменить политику Евросоюза и прекратить усиливать давление на Россию.

      По информации издания Le Figaro, он призвал на предстоящих выборах в Европарламент голосовать за депутатов, которые изменят политику Евросоюза.

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      Меланшон также отметился циничным заявлением относительно вступления Украины в НАТО. По его словам, Европа не может контролировать НАТО, и не заинтересована в "наращивании напряженности" с Россией.

      Он вспомнил, что его часто называют агентом Кремля и признался: "Для меня большая честь, когда меня сравнивают с российским агентом, потому что я хочу мира".

      Что известно о Жане-Люке Меланшоне?В 2017 году он участвовал в президентских выборах от партии "Непокоренная Франция". Тогда во время дебатов, на которые впервые в истории собрались все кандидаты на пост главы государства, он набрал 25% голосов и стал победителем. По результатам президентских выборов, 19,58% французов отдали свои голоса за него, в результате он занял четвертое место среди 11 кандидатов.

      К слову, Жан-Люк Меланшон не первый, кто призывает Европу снизить давление на Россию. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте также неоднократно выступал по поводу отмены санкции ЕС против Российской Федерации. Он объяснял, что "санкции представляют риски для развития гражданского общества в России".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Европарламент Европа Евросоюз Новости Франции Украина – Россия Новости России
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