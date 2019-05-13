Россия планирует наступление на Украину: Наев рассказал об угрожающих направлениях

У России есть планы по решительному наступлению на Украину, она может начать агрессию с более чем десяти направлений на линии соприкосновения на оккупированном Донбассе. Однако Вооруженные силы готовы к такому сценарию и могут дать жесткий ответ врагу.

Бывший командующий Объединенных сил Сергей Наев и интервью ТСН отметил, что Россия не отказалась от своих агрессивных намерений в отношении Украины, а наоборот – планирует обострение конфликта.

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Непосредственные такие планы у врага есть. Мы знаем угрожающие направления на линии соприкосновения, и таких направлений более десяти. Мы предвидим действия в ответ – на этих направлениях все средства постоянно готовы реагировать. Также мы отслеживаем несущие угрозу участки границы Луганской области и России, Азовского моря в пределах ООС. На всех этих направлениях готовы реагировать на активные действия врага,

– подчеркнул Наев.

Также, он рассказал, что знал о готовящейся выдаче Россией паспортов для жителей оккупированных территорий Донбасса за 3,5 месяца до начала процесса. Так, Кремль сначала собирал информацию, чтобы определить очередность выдачи своего гражданства – в первую очередь его должны получить руководители, потом все руководство "армий" врага, первого и второго корпусов.

Наев определил эту провокацию России против Украины с паспортизацией Донбасса как военно-политическую акцию.

"С одной стороны Российская Федерация показывает, что "мы рядом и мы вмешиваемся в дела Украины", якобы таким образом показывая свое превосходство. С военной точки зрения, если население будет состоять из российских граждан, существует угроза, что Россия захочет их "защитить" не только политическим путем", – добавил генерал-лейтенант.

Что Путин задумал на оккупированном Донбассе с российскими паспортами?24 апреля президент России Владимир Путин одобрил указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Уже 1 мая Путин подписал еще один указ – об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Этот упрощенный порядок касается украинцев из оккупированного Крыма.



Украинское государство не признает такие российские паспорта своих граждан. Кроме того, украинцев предостерегли: государство будет знать, кто получил фейковый паспорт России. И это еще не все, ведь правительство России рассмотрит законопроект об упрощении получения разрешения на временное проживание и вида на жительство украинцев на территории РФ.



Порошенко назвал недопустимым упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По его словам, Россия до сих пор сохраняет "агрессивные намерения" в отношении Украины.



Об угрозе от Кремля предупреждает и министр обороны Украины Степан Полторак. Он рассказал, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на границе с Украиной, а потому существует угроза полномасштабного наступления. Кроме того, страна-агрессор разворачивает ракетные комплексы вблизи нашей границы и усиливает группировку в Крыму, что точно "не ведет к миру".



