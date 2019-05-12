Сколько кадровых офицеров из России находятся на оккупированном Донбассе: ответ Наева

Российские военные находятся не только на территории аннексированного Крыма, но и на оккупированном Донбассе. Что касается Востока Украины, то служат там как инструкторы из России, так и простые солдаты.

В Крыму сегодня находятся 40 тысяч российских военных, а на оккупированном Донбассе – 35 тысяч, пишет ТСН.

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На Донбассе россияне занимают все руководящие военные должности и входят в состав подразделений так называемого точечного действия. Спецподразделения, инструкторы из России. Их там вообще насчитывается от 2100 до 2300 человек. А в "рядах армий" находятся около 11 тысяч российских граждан (это еще до выдачи паспортов), а остальные из личного состава – местные жители,

– отметил он.

По его словам, "командиров" так называемых "1-го или 2-го армейских корпусов" никогда не показывают, потому что на эти должности назначены кадровые российские генералы.

"Что касается того, воспринимают ли они свое назначение в ОРДЛО как наказание или повышение, то среди кадровых офицеров РФ мнения разнятся. Высший руководящий состав, генералы, понимают, что движения фронта не будет, поэтому они спокойно сидят на своих должностях. А среди младшего офицерского состава – не очень хорошие настроения", – подытожил Наев.

Недавно в штабе Объединенных сил сообщили, что вооруженные формирования России на оккупированном Донбассе сосредоточивают десятки единиц танков, гаубиц и зенитно-ракетные комплексы на так называемых полигонах. К примеру, наблюдатели ОБСЕ обнаружили 14 реактивных систем залпового огня на так называемом полигоне рядом с городом Миусинск,

"Также выявлено 12 танков на полигоне неподалеку от населенного пункта Шимшиновка, 12 танков, 7 самоходных гаубиц и 13 буксируемых гаубиц, а также 3 зенитные ракетные комплексы на полигоне вблизи Миусинска и 24 танка на полигоне возле населенного пункта Круглик", – говорят военные.

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