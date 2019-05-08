Пророссийские боевики отменили перемирие на Донбассе

Пророссийские боевики в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня на Востоке Украины.

Соответствующее сообщение украинская сторона получила 8 мая в 10:00, отметили на официальной странице Операции объединенных сил в Facebook.

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Оккупанты заявили про отмену режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения.

В пресс-службе ООС отметили, что этот факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях оккупантов по дальнейшему обострению вооруженного конфликта,

Однако украинская сторона не прекратит восстанавливать инфраструктуру региона. А гуманитарная обстановка в районе проведения операции останется под нашим контролем,

– заверили в сообщении Операции Объединенных сил.

Отметим, что российские оккупационные войска значительно активизировались на Донбассе. 7 мая боевики 25 раз обстреляли позиции украинских защитников, в результате чего погиб военнослужащий. В то же время, бойцы ВСУ дали жесткий ответ на обстрелы врага и уничтожить трех оккупантов.