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      Пророссийские боевики отменили перемирие на Донбассе

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      Ситуация на Донбассе
      Ситуация на Донбассе / moldova.europalibera.org

      Пророссийские боевики в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня на Востоке Украины.

      Соответствующее сообщение украинская сторона получила 8 мая в 10:00, отметили на официальной странице Операции объединенных сил в Facebook.

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      Оккупанты заявили про отмену режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения.

      Російські бойовики на Сході України в односторонньому порядку відмінили режим припинення вогню #ООС За повідомленням...

      Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation  Середа, 8 травня 2019 р.

      В пресс-службе ООС отметили, что этот факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях оккупантов по дальнейшему обострению вооруженного конфликта,

      Однако украинская сторона не прекратит восстанавливать инфраструктуру региона. А гуманитарная обстановка в районе проведения операции останется под нашим контролем,
      – заверили в сообщении Операции Объединенных сил.

      Отметим, что российские оккупационные войска значительно активизировались на Донбассе. 7 мая боевики 25 раз обстреляли позиции украинских защитников, в результате чего погиб военнослужащий. В то же время, бойцы ВСУ дали жесткий ответ на обстрелы врага и уничтожить трех оккупантов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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