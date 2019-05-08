Проросійські бойовики скасували перемир'я на Донбасі

Проросійські бойовики в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню на Сході України.

Відповідне повідомлення українська сторона отримала 8 травня о 10:00, зазначили на офіційній сторінці Операції об’єднаних сил у Facebook.

Читайте також: Порошенко призначив Олександра Сирського новим командувачем ООС: що про нього відомо

Окупанти заявили по скасування режиму припинення вогню вздовж усієї лінії зіткнення.



У прес-службі ООС наголосили, що цей факт вкотре свідчить про цілеспрямовані дії окупантів щодо подальшого загострення збройного конфлікту,

Проте українська сторона не припинить відновлювати інфраструктуру регіону. А гуманітарна обстановка в районі проведення операції залишиться під нашим контролем,

– запевнили у повідомленні Операції Об'єднаних сил.

Зазначимо, що російські окупаційні війська значно активізувалися на Донбасі. 7 травня бойовики 25 разів обстріляли позиції українських захисників, внаслідок чого загинув військовий. Водночас, бійці ЗСУ дали жорстку відповідь на обстріли ворога і знищити трьох окупантів.