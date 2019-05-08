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      Российские военные на Донбассе подорвались на собственном минном поле, – разведка

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      Оккупанты подорвались на собственном минном поле
      Оккупанты подорвались на собственном минном поле / Иллюстративное фото

      Подразделение оккупационных войск зашло на собственное минное поле и понесло потери. При этом, русское командование, чтобы скрыть реальные обстоятельства инцидента, распространяет информацию о якобы попадении военнослужащих под обстрел Объединенных сил.

      Сейчас враг начал активно устанавливать на передовых позициях запрещенные международными конвенциями противопехотные мины. Российские оккупационные войска совершенствуют инженерное оборудование передовых, тыловых позиций и опорных пунктов. Они устанавливают дополнительные минно-взрывные заграждения с применением запрещенных Оттавской конвенцией противопехотных мин, передает разведка Минобороны.

      Читайте также: Обострение на Донбассе: ВСУ потеряли двух бойцов, но уничтожили оккупантов

      Подразделение оккупационных войск во время выдвижения в пешем порядке в район выполнения боевых задач зашло на собственное минное поле и понесло потери убитыми и ранеными,
      – сообщил во время брифинга представитель Минобороны Александр Мотузяник.

      В то же время, точное количество погибших и раненых боевиков неизвестно.

      Кроме того, оккупанты сейчас активно устанавливают ложные отметки о минировании местности в районах скрытого размещения тяжелого вооружения.

      Еще одним вызывающим действием врага на временно оккупированных территориях можно считать одностороннее прекращение перемирия. Утром 8 мая оккупанты заявили об отмене режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения. Этот факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях оккупантов на дальнейшее обострение вооруженного конфликта.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Жертвы Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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