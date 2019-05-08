Российские военные на Донбассе подорвались на собственном минном поле, – разведка

Подразделение оккупационных войск зашло на собственное минное поле и понесло потери. При этом, русское командование, чтобы скрыть реальные обстоятельства инцидента, распространяет информацию о якобы попадении военнослужащих под обстрел Объединенных сил.

Сейчас враг начал активно устанавливать на передовых позициях запрещенные международными конвенциями противопехотные мины. Российские оккупационные войска совершенствуют инженерное оборудование передовых, тыловых позиций и опорных пунктов. Они устанавливают дополнительные минно-взрывные заграждения с применением запрещенных Оттавской конвенцией противопехотных мин, передает разведка Минобороны.

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Подразделение оккупационных войск во время выдвижения в пешем порядке в район выполнения боевых задач зашло на собственное минное поле и понесло потери убитыми и ранеными,

– сообщил во время брифинга представитель Минобороны Александр Мотузяник.

В то же время, точное количество погибших и раненых боевиков неизвестно.

Кроме того, оккупанты сейчас активно устанавливают ложные отметки о минировании местности в районах скрытого размещения тяжелого вооружения.

Еще одним вызывающим действием врага на временно оккупированных территориях можно считать одностороннее прекращение перемирия. Утром 8 мая оккупанты заявили об отмене режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения. Этот факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях оккупантов на дальнейшее обострение вооруженного конфликта.