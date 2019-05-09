Портреты главарей, форма НКВД и Сталин: фото парада ко Дню победы на оккупированном Донбассе

Пророссийские боевики на оккупированном Донецке и Луганске тоже устроили парад ко Дню Победы. Кроме портретов участников второй мировой войны люди несли фотографии главарей боевиков. Были среди присутствующих на параде боевиков и лица в форме НКВД.

Так, на оккупированном Донецке маршем прошел "Бессмертный полк" и проехалась военная техника, пишут сепаратистские СМИ. Некоторые взяли с собой фотографии убитых главарей – их несли даже дети.

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В частности, несли много портретов Александра Захарченко, который погиб из-за взрыва бомбы в донецком кафе "Сепар" 31 августа 2018 года. Ресурсы оккупантов указывают, что портрет Александра Захарченко пронесли его сыны. Хотя на фотографиях марша видно, что его несет девочка.



Дети несут фото убитых главарей боевиков

Среди других портретов выделялась фотография Сталина.



Сталин во время парада на оккупированном Донбассе

Кроме того, во время парада военной техники рядом с нынешним главарем Денисом Пушилиним находился начальник его службы охраны в форме НКВД времен Второй мировой войны.



Охранник главаря боевиков Пушилина в форме НКВД

На оккупированном Луганске состоялся аналогичный марш с представителями оккупационной власти и военной техникой. После парадов в оккупированных городах планируют концерты с участием групп из России.

Что такое "Бессмертный полк"?

Российская общественная организация, начальная цель которой – проведение чествований участников Второй мировой войны. С 2012 года выступления организации охватили всю Россию. Эта организация начала активно действовать на территории других государств, в том числе и в Украине: 9 мая акции происходили и в Киеве.



В общем, так называемая акция "Бессмертный полк" – это информационная провокация России, элемент гибридной войны. Акция "Бессмертный полк" направлена ​​не на призыв почтить и не повторить войну, а на позиционирование "русского мира", мифологии о победе России во Второй мировой войне, или, как они ее называют – великой отечественной.

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