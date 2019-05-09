16:34
9 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: НАТО уже в России. Ответка Дудю от "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:58, 7 мая
      Вести.UA: Судьба Луценко в команде Зеленского. Почему Шуфрич поехал в Крым
      Вєсті.UA
      19:27, 7 мая
      Страсти вокруг скандальных ТЭЦ Дубневичей: новые детали от журналистов
      ЦРУ
      09:00, 8 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Портреты главарей, форма НКВД и Сталин: фото парада ко Дню победы на оккупированном Донбассе

      220 Читати новину українською

      Пророссийские боевики на оккупированном Донецке и Луганске тоже устроили парад ко Дню Победы. Кроме портретов участников второй мировой войны люди несли фотографии главарей боевиков. Были среди присутствующих на параде боевиков и лица в форме НКВД.

      Так, на оккупированном Донецке маршем прошел "Бессмертный полк" и проехалась военная техника, пишут сепаратистские СМИ. Некоторые взяли с собой фотографии убитых главарей – их несли даже дети.

      Читайте также: В Москве прошел парад ко Дню Победы с серпами, танками, Лениным и Путиным: фото

      В частности, несли много портретов Александра Захарченко, который погиб из-за взрыва бомбы в донецком кафе "Сепар" 31 августа 2018 года. Ресурсы оккупантов указывают, что портрет Александра Захарченко пронесли его сыны. Хотя на фотографиях марша видно, что его несет девочка.


      Дети несут фото убитых главарей боевиков

      Среди других портретов выделялась фотография Сталина.


      Сталин во время парада на оккупированном Донбассе

      Кроме того, во время парада военной техники рядом с нынешним главарем Денисом Пушилиним находился начальник его службы охраны в форме НКВД времен Второй мировой войны.


      Охранник главаря боевиков Пушилина в форме НКВД

      На оккупированном Луганске состоялся аналогичный марш с представителями оккупационной власти и военной техникой. После парадов в оккупированных городах планируют концерты с участием групп из России.

      Что такое "Бессмертный полк"?
      Российская общественная организация, начальная цель которой – проведение чествований участников Второй мировой войны. С 2012 года выступления организации охватили всю Россию. Эта организация начала активно действовать на территории других государств, в том числе и в Украине: 9 мая акции происходили и в Киеве.

      В общем, так называемая акция "Бессмертный полк" – это информационная провокация России, элемент гибридной войны. Акция "Бессмертный полк" направлена ​​не на призыв почтить и не повторить войну, а на позиционирование "русского мира", мифологии о победе России во Второй мировой войне, или, как они ее называют – великой отечественной.

      Мифы о Великой Отечественной войне и 9 мая: видео

       

       

      blog_ava
      Сколько людей умерли от гриппа: печальная статистика
      сегодня
      4078
      Теги: День Победы 9 мая Новости России Новости политики Новости Украины Новости Донецка Война на Донбассе Новости Луганска Фотоновости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как проходит 9 мая в Украине: первые инциденты
      сегодня , 16:12 Как проходит 9 мая в Украине: первые инциденты
      5580
      "Бессмертный полк" в Украине: как локализовать опасную для государства акцию
      сегодня , 15:30 "Бессмертный полк" в Украине: как локализовать опасную для государства акцию
      Інна Жолобович 884
      Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
      сегодня , 15:03 Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
      Уляна Корицька 3161
      "Бессмертный полк" завершил пророссийский марш в Киеве: задержанные и словесные перепалки
      сегодня , 14:40 "Бессмертный полк" завершил пророссийский марш в Киеве: задержанные и словесные перепалки
      2878
      Два эталоны роскоши: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan и Phantom EWB
      8 мая , 19:30 Два эталоны роскоши: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan и Phantom EWB
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Прогноз погоды на 26 февраля: отрывистый ветер и мокрый снег ворвутся в Украину
       26 февраля , 09:40
      Скандал вокруг столичного завода "Атек" набирает обороты
       3 декабря 2015 , 19:31
      Автосвет: почему диоды лучше ксенона
       17 ноября 2018 , 16:49
      "Я написал тебе, потому что хотел узнать, когда завтра тренировка", – курьезное поздравления звезды АПЛ с Новым годом
       1 января , 17:15
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук