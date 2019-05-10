Оккупанты ранили украинского военного на Донбассе

В течение суток 9 мая вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенного минскими соглашениями оружия. В результате обстрелов один военный получил ранения.

Оккупанты обстреливали наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил возле населенных пунктов Пищевик, Опытное, Чермалык, Новоселовка Вторая, а также вблизи городов Авдеевка и Богдановка и села Старогнатовка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза вблизи села Новозвановка и города Светлодарск.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Бойцы ООС уничтожили одного оккупанта.

С начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксированы.