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      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Оккупанты ранили украинского военного на Донбассе

      36 Читати новину українською
      Оккупанты ранили украинского военного на Донбассе
      Оккупанты ранили украинского военного на Донбассе / slovoidilo.ua

      В течение суток 9 мая вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенного минскими соглашениями оружия. В результате обстрелов один военный получил ранения.

      Оккупанты обстреливали наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил возле населенных пунктов Пищевик, Опытное, Чермалык, Новоселовка Вторая, а также вблизи городов Авдеевка и Богдановка и села Старогнатовка.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза вблизи села Новозвановка и города Светлодарск.

      В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Бойцы ООС уничтожили одного оккупанта.

      С начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксированы.

       

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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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