Окупанти поранили українського військового на Донбасі

Упродовж доби 9 травня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням забороненою Мінськими угодами зброєю. Унаслідок обстрілів один військовий отримав поранення.

Окупанти обстрілювали наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі ООС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил біля населених пунктів Піщевик, Опитне, Чермалик, Новоселівка Друга, а також поблизу міст Авдіївка та Богданівка і села Старогнатівка.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні двічі поблизу села Новозванівка та міста Світлодарськ.

Унаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Бійці ООС знищили одного окупанта.

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил з боку противника не зафіксовано.