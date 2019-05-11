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      Россия приказала боевикам Донбасса обязательно получить паспорта РФ

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      Командование приказало боевикам обязательно получить паспорта России
      Командование приказало боевикам обязательно получить паспорта России / Коллаж 24 канал

      Российское командование приказало пророссийским боевикам из оккупированного Донбасса обязательно получить российское гражданство. Такое распоряжение российские командиры сообщили боевикам соединений и частей первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил РФ.

      Российская оккупационная администрация ужесточает меры по русификации населения оккупированных Донетчины и Луганщины, сообщил на брифинге спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник со ссылкой на разведку.

      Читайте также: В Донецке начали принимать заявки на получение паспортов России

      Масштабы пропаганды растут за счет интенсивного распространения в оккупационных СМИ разъяснений и комментариев так называемых специалистов по оформлению российских паспортов, а также рассылки информационных SMS,
      – сказал спикер Минобороны.

      Кроме того, руководство ФСБ России ввело дополнительные ограничения по пересечению неконтролируемого украинской властью участка границы с РФ. Прежде всего ограничения касаются тех, кто имеет отношение к оккупационным администрациям или проходит службу в рядах российских оккупационных войск и в силовых структурах пророссийских боевиков.

      Эти люди могут пересекать украинско-российскую границу лишь при условиях служебной командировки. Перед этим они должны проинформировать российскую сторону о времени, месте и цели поездки.

      Восточная правозащитная группа одновременно сообщила, что добровольно-принудительно получателями российских паспортов могут стать "чиновники" местных оккупационных администраций, участники силового блока боевиков: так называемые народная милиция, военизированные структуры (армия), МЧС и другие.

      Читайте также: Путин хотел проверить Зеленского на прочность выдачей паспортов на Донбассе, – Волкер

      Что известно о выдаче украинцам паспортов России?
      24 апреля президент России Владимир Путин одобрил указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А 1 мая Путин подписал еще один указ – об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Этот упрощенный порядок касается украинцев из оккупированного Крыма.

      Украинское государство не признает такие российские паспорта своих граждан. А еще украинцев предостерегли, что государство будет знать, кто получил фейковый паспорт России. Кроме того, избранный президентом Украины Владимир Зеленский сказал, что имеет "ходы" для ответа Москве на оформление российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

      И это еще не все, ведь правительство России рассмотрит законопроект об упрощении получения разрешения на временное проживание и вида на жительство украинцев на территории РФ.

      blog_ava
      Россия на Донбассе сделала хуже даже русскоязычным, о которых "заботится", – Волкер
      сегодня
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Российские паспорта на Донбассе Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 канал
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