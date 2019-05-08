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      Путин хотел проверить Зеленского на прочность выдачей паспортов на Донбассе, – Волкер

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      Путин и Зеленский
      Путин и Зеленский / Bbc.com/ukrainian

      Президент России Владимир Путин хотел проверить будущего Президента Украины Владимира Зеленского на прочность, когда издал указ об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям оккупированных Крыма и Донбасса.

      Такое мнение высказал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украине Курт Волкер в интервью ВВС.

      Читайте также: Кабмин признал российские паспорта жителей Донбасса незаконными

      На вопрос журналиста: "Есть ли версия, что упрощение Путиным процедуры получения гражданства для непримиримых противников Украины позволит забрать их в Россию, а реинтегрировать Донбасс обратно. Как вы относитесь к этой версии?", Волкер ответил: "Не думаю, что это было первичным мотивом президента Путина".

      Скорее, (у Путина) было желание попробовать проверить на прочность президента Зеленского. Но с другой стороны, если это действительно будет так и поможет выполнить минские соглашения, я не думаю, что кто-то бы возражал,
      – сказал Волкер.

      В конце-концов, добавил он, мы хотим, чтобы жители Донбасса жили в безопасности, чтобы там была восстановлена экономика, чтобы они имели возможность заботиться о себе и своих семей, чтобы государство там предоставляло все необходимые услуги, и чтобы люди вернулись к нормальной жизни.

      4 мая Зеленский сказал, что имеет "ходы" для ответа Москве на оформление российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

      Что известно о выдаче украинцам паспортов России?
      24 апреля Путин принял указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А 1 мая Путин подписал еще один указ – об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Этот упрощенный порядок касается украинцев из оккупированного Крыма. Украинское государство не признает такие российские паспорта своих граждан. А еще украинцев предостерегли, что государство будет знать, кто получил фейковый паспорт России.

      Кроме того, правительство России еще рассмотрит законопроект об упрощении получения разрешения на временное проживание и вида на жительство украинцев на территории РФ.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Курт Волкер Российские паспорта на Донбассе Новости США Владимир Путин
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