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      Росія планує наступ на Україну: Наєв розповів про загрозливі напрямки

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      Росія має плани щодо наступу на Україну
      Росія має плани щодо наступу на Україну / Ілюстративне фото

      Росія має плани щодо рішучого наступу на Україну і може почати агресію з понад десяти напрямів на лінії зіткнення на окупованому Донбасі. Проте, Збройні сили готові до такого сценарію та можуть дати жорстку відповідь ворогу.

      Колишній командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв і нтерв'ю ТСН зауважив, що Росія не відмовилась від своїх агресивних намірів щодо України, а навпаки – планує загострення конфлікту.

      Читайте також: Скільки кадрових офіцерів з Росії перебувають на окупованому Донбасі: відповідь Наєва

      Безпосередні такі плани у ворога є. Ми знаємо загрозливі напрямки на лінії зіткнення, і таких напрямків понад десять. Ми передбачаємо дії у відповідь – на цих напрямках всі засоби постійно готові реагувати. Також ми відстежуємо загрозливі ділянки кордону Луганської області і Росії, Азовського моря в межах ООС. В усіх цих напрямках готові реагувати на активні дії ворога,
      – наголосив Наєв.

      Також, він розповів, що знав про підготовку видачі Росією паспортів для жителів окупованих територій Донбасу за 3,5 місяці до початку процесу. Так, Кремль спочатку збирав інформацію, аби визначити черговість видачі свого громадянства – найперше його мали отримати керівники, потім все керівництво "армій" ворога, першого і другого корпусів.

      Наєв визначив цю провокацію Росії проти України з паспортизацією Донбасу як військово-політичну акцію.

      "З одного боку Російська Федерація показує, що "ми поруч і ми втручаємося в справи України", нібито таким чином показуючи свою перевагу. Із військової точки зору, якщо населення буде складатися з російських громадян, існує загроза, що Росія захоче їх "захистити" не тільки політичним шляхом", – додав генерал-лейтенант.

      Що Путін задумав на окупованому Донбасі із російськими паспортами?24 квітня президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Вже 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців із окупованого Криму.

      Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. Окрім того, українців застерегли: держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії. Та це ще не все, адже уряд Росії ще розгляне законопроект про спрощення отримання дозволу на тимчасове проживання і посвідки на проживання українців на території РФ.

      Порошенко назвав неприпустимим спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу. За його словами, Росія досі зберігає "агресивні наміри" щодо України.

      Про загрозу від Кремля попереджає і міністр оборони України Степан Полторак. Він розповів, Росія продовжує нарощувати свою військову присутність на кордоні з Україною, а тому існує загроза повномасштабного наступу. Окрім того, країна-агресор розгортає ракетні комплекси поблизу нашого кордону та посилює угруповання у Криму, що точно "не веде до миру".

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      Теги: Новини України Новини політики Сергій Наєв Війна на Донбасі Україна – Росія Російські паспорти на Донбасі Новини Росії Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
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