В исторической части французского Бордо обвалились сразу 2 дома: есть пострадавшие

Во французском городе Бордо 21 июня произошел мощный обвал 2 домов. В результате пострадали 3 человека, но спасатели заявили, что жертв могло быть значительно больше.

Французские спасатели не один час разбирали завалы и искали под ними людей.

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Обвал домов произошел в ночь на 21 июня. На место происшествия сразу же прибыли спасательные службы, правоохранители и медики. Пока неизвестно, что стало причиной обвала, полицейские начали расследование.

Что известно о пострадавших

В результате происшествия пострадали 3 человека, один из них находится в тяжелом состоянии в больнице. За его жизнь борются местные врачи.

По словам спасателей, одно из зданий на момент происшествия было пустым из-за проведения там ремонта, а во втором находились 9 человек. Если бы оба дома были более заселенными, то жертв было бы значительно больше.



Обвал домов в Бордо / Фото BFM TV