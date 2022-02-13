Франка-Вальтера Штайнмайера переизбрали президентом Германии на второй срок. Политик получил 1045 из 1437 голосов.

Голосование Федерального собрания состоялось в воскресенье, 13 февраля. В нем победил 66-летний социал-демократ.

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Голосование было тайным. Депутатов Бундестага и делегатов из 16 федеральных земель вызвали в алфавитном порядке в кабины, где они должны были сделать свой выбор. Победителем стал тот, кто набрал абсолютное большинство голосов.

Кстати, среди голосовавших делегатов была и бывшая канцлер Ангела Меркель.

Кто баллотировался на выборах

Левый политик-оппозиционер Герхард Траберт,

41-летняя политика от группы "Свободные избиратели" Стефани Гебауэр,

представитель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Макс Отте.

Что известно о Франке-Вальтере Штайнмайере

Впервые политика избрали президентом Германии в феврале 2017 года. Тогда он был кандидатом от Социал-демократической партии. До этого Штайнмайер занимал должности вице-канцлера и министра иностранных дел. Возглавляя МИД, политик принимал активное участие в нормандском формате.

Кстати, вступая на второй срок, Штайнмайер подчеркнул, что Россия несет ответственность за конфликт в Восточной Европе. Он добавил, что находится на стороне тех, кто пропагандирует демократию.

. В Германии президент имеет довольно ограниченные полномочия и в основном выполняет политические нейтральные функции. Реальную власть имеет канцлер, то есть премьер-министр.