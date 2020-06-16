В Ивано-Франковской области приостановили работу спортивных залов и фитнес-центров. Такое решение приняли из-за роста количества подтвержденных случаев COVID-19.

Также приостановили деятельность других учреждений культуры, сообщает Управление экономического и интеграционного развития Ивано-Франковского городского совета.

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Мероприятия позволяют проводить из расчета не более одного человека на 5 квадратных метров, религиозные – не более одного человека на 10 квадратных метров.

По состоянию на 16 июня лабораторно подтвердили 1 809 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 037 человек.

Франковчане протестуют из-за закрытия залов

Под стенами Ивано-Франковского горсовета собрались местные жители, которые выступают против такого усиления карантина, сообщает "Галка". Они отмечают, что решение несправедливо: в спортивных клубах меньше людей, чем на летних площадках.

Протестующие считают такое решение несправедливым / Фото: "Галка"

К протестующим вышел городской голова Руслан Марцинкив. Он пообещал, что спортсменов поддержат на сессии городского совета 19 июня и отметил, что "центральная власть по этому вопросу с ними не советовалась".

Франковчане протестуют из-за закрытия залов / Фото: "Галка"