В Івано-Франківській області призупинили роботу спортивних залів та фітнес-центрів. Таке рішення ухвалили через зростання кількості підтверджених випадків COVID-19.

Також призупинили діяльність інших закладів культури, повідомляє Управління економічного та інтеграційного розвитку Івано-Франківської міської ради.

Важливо COVID-19 в Україні: 32 476 тисячі хворих, близько тисячі інфікованих померли

Заходи дозволяють проводити з розрахунку не більше однієї особи на 5 квадратних метрів, релігійні – не більше однієї особи на 10 квадратних метрів.

Станом на 16 червня лабораторно підтвердили 1809 випадків захворювання на COVID-19, одужали 1037 людей.

Франківці протестують через закриття залів

Під стінами Івано-Франківської міськради зібралися місцеві жителі, які виступають проти такого посилення карантину, повідомляє "Галка". Вони наголошують, що рішення несправедливе: у спортивних клубах менше людей, ніж на літніх майданчиках.



Протестувальники вважають таке рішення несправедливим / Фото: "Галка"

До протестувальників вийшов міський голова Руслан Марцінків. Він пообіцяв, спортсменів підтримають на сесії міської ради 19 червня та зазначив, що "центральна влада по цьому питанню з ними не радилася".

Франківці протестують через закриття залів / Фото: "Галка"