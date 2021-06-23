Поймали мужчину граждане совместно с полицией. Инцидент произошел на улице Владимира Великого.

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Полиция узнала о нападениях с радиоэфира

О том, что неизвестный бросается на прохожих, услышал в радиоэфире заместитель командира батальона. Он как раз находился неподалеку, а потому быстро приехал на помощь.

Как отметили в полиции, мужчина имел признаки опьянения. Уже после задержания неподалеку обнаружили предмет, похожий на нож.

На месте работала следственно-оперативная группа. Она устанавливала все обстоятельства и предоставляла правовую квалификацию действиям задержанного.

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