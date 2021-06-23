Спіймали чоловіка громадяни спільно з поліцією. Інцидент трапився на вулиці Володимира Великого.
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Поліція дізналась про напади з радіоефіру
Про те, що невідомий кидається на перехожих, почув в радіоефірі заступник командира батальйону. Він якраз перебував неподалік, а тому швидко приїхав на допомогу.
Як зазначили у поліції, чоловік мав ознаки сп'яніння. Вже після затримання неподалік виявили предмет, схожий на ніж.
На місці працювала слідчо-оперативна група. Вона встановлювала усі обставини та надавала правову кваліфікацію діям затриманого.
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