Потерпевшая, которая приехала из Сум, отдала им около 25 тысяч гривен.

Важно На Прикарпатье мошенники звонят по телефону от имени чиновников и выманивают деньги "для армии"

Выманили деньги на автовокзале

Мошенники подъехали к 24-летней женщине на автовокзале под видом "теробороны". Во время разговора аферисты узнали, что у нее есть с собой валюта, и начали давить. Они утверждали, что во время военного положения нельзя перевозить с собой валюту. Поэтому у девушки забрали 3600 польских злотых.

Совсем скоро потерпевшая обратилась в полицию, которая оперативно задержала мошенников. Как оказалось, это были два жителя из Ивано-Франковска : одному 19 лет, другому – 21.

Правоохранители обыскали квартиры мошенников. Там нашли автомобиль, специальную одежду, проблесковые маячки и деньги, которые забрали у пострадавшей. Мужчинам грозит до 3 лет лишения свободы.

Автомобиль аферистов / Фото Полиция Ивано-Франковской области

В полиции рекомендуют не доверять незнакомцам. Если вам кажется что-то подозрительным – звоните по телефону на 102.