Потерпіла, яка приїхала з Сум, віддала їм близько 25 тисяч гривень.

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Видурили гроші на автовокзалі

Шахраї під’їхали до 24-річної жінки на автовокзалі під виглядом "тероборони". Під час розмови аферисти дізналися, що в неї є з собою валюта, й почали тиснути. Вони переконували, що під час воєнного стану не може перевозити з собою валюту. Тому в дівчини забрали 3600 польських злотих.

Зовсім скоро потерпіла звернулася до поліції, де оперативно затримали шахраїв. Як виявилося, це були два мешканці з Івано-Франківська: одному 19 років, іншому – 21.

Правоохоронці обшукали квартири шахраїв. Там знайшли автомобіль, спеціальний одяг, проблискові маячки та гроші, які забрали у постраждалої. Чоловікам загрожує до 3 років позбавлення волі.

Автомобіль аферистів / Фото Поліція Івано-Франківської області

У поліції наполягають не довіряти незнайомцям. Якщо вам здається щось підозрілим – телефонуйте на 102.

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