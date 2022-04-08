Про це розповів голова Калуської міської ради Андрій Найда. Він зазначив, що зловмисники представлялись співробітниками міської ради.

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Про дії шахраїв повідомили багато людей

Сьогодні телефонували різні люди і повідомляли, що до них звертаються від імені посадових осіб Калуської міської ради, зокрема від першого заступника Мирослава Тихого, та просять матеріальну допомогу на ЗСУ та ТрО,

– написав Найда.

У міськраді запевнили: ніяких благодійних зборів не проводять і не організовують. Це завдання виключно волонтерських організацій та центрів, які добре відомі в громаді. Найда закликав людей бути обережними та ретельно перевіряти інформацію.

Останні гучні випадки шахрайства в Україні:

У Вінниці затримали групу шахраїв, які вимагали у людей 70 тисяч за вивезення з гарячих точок.

На Одещині чоловіки, які представлялись бійцями Тероборони, переправляли так званих "волонтерів" за кордон.

У заблокованому Маріуполі чоловік брав гроші за евакуацію з міста.

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