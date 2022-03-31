Таку схему незаконного переправлення чоловіків через кордон було викрито знову на Одещині. "Тероборонці" намагалися переправити "волонтерів".

До теми Житель Одещини незаконно перевозив чоловіків за кордон під виглядом тероборонця

"Тероборонці" намагалися переправити через кордон "волонтерів"

Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали 4 організаторів, які під виглядом добровольців територіальної оборони хотіли переправити осіб через кордон.

Сума переправлення складала 10 000 доларів США з кожного зрадника.

Як все відбувалося

зловмисники завчасно підготували два автомобілі з розпізнавальними знаками та уніформу для чоловіків, які планували тікати до Молдови

так, вони сподівалися, що під час зупинки у прикордонників не виникнуть питання, адже перед ними "реальні" представники добровольчих формувань

однак правоохоронці одразу викрили чоловіків у фальшивій формі

Наразі відкрито кримінальне провадження. Організаторам загрожує до 9 років позбавлення волі. На решту складено протоколи про адмінправопорушення.