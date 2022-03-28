Чоловік брав за свої "послуги" 5 тисяч євро
ДБР спільно з прикордонниками затримали мешканця Одещини. Повідомляється, що чоловік організував переправлення військовозобов'язаних за кордон.
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Для втілення своїх планів чоловік записався до лав місцевої тероборони. Він прикривався відповідним посвідченням та перевозив українців призовного віку на власному автомобілі на територію Молдови.
За свої "послуги" мешканець Одещини вимагав з людини 5 тисяч євро. У ДБР зазначили, що в чоловіка були спільники.
Його спіймали на гарячому під час перевезення двох призовників.
Житель Одещини незаконно перевозив чоловіків за кордон / Фото ДБР
- З початку повномасштабної війни в Україні ввели воєнний стан, відповідно до якого чоловіки віком 18 – 60 років не можуть виїжджати за кордон.
- Однак обійти заборону вирішили чимало уклоністів. За перші три тижні військового вторгнення Росії на кордоні спіймали майже 700 військовозобов'язаних чоловіків.
- Дехто намагається перетнути кордон завдяки хабарям, як от чоловік з Київщини. Хтось взагалі самостійно пробує перетнути річку Тиса.
- Дотепна історія, як батько та син намагалися вдати з себе багатодітних татусів на кордоні.
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