Чоловік брав за свої "послуги" 5 тисяч євро

ДБР спільно з прикордонниками затримали мешканця Одещини. Повідомляється, що чоловік організував переправлення військовозобов'язаних за кордон.

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Для втілення своїх планів чоловік записався до лав місцевої тероборони. Він прикривався відповідним посвідченням та перевозив українців призовного віку на власному автомобілі на територію Молдови.

За свої "послуги" мешканець Одещини вимагав з людини 5 тисяч євро. У ДБР зазначили, що в чоловіка були спільники.

Його спіймали на гарячому під час перевезення двох призовників.



Житель Одещини незаконно перевозив чоловіків за кордон / Фото ДБР

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