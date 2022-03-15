36-річний житель Київщини планував незаконно перетнути українсько-молдовський кордон через пункт пропуску "Мамалига".

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Проте прикордонники Чернівецького загону не пропустили чоловіка, оскільки він підпадав під категорію осіб призовного віку.

Чоловік навіть вирішив підкупити військовослужбовців – забар складав 3 тисяч доларів.

Згодом київська прокуратура підтримала обвинувачення стосовно військовозобов’язаного громадянина України. Його визнали винним та оштрафували на 34 тисячі гривень, а хабар у 3 тисячі доларів конфіскували у дохід держави. Тепер порушнику доведеться відвідати військкомат.

Додамо, що через боягузтво чимало чоловіків призовного віку намагаються втекти за кордон. За даними ДБР, таких випадків було вже майже 700.

Та все ж більшість українських чоловіків мужньо вирушають на фронт і боронять території рідної країни. Навіть ті чоловіки, які останні оки проживали за кордоном, повертаються, аби вигнати загарбників з української землі. Станом на 11 березня до України повернулися близько 220 тисяч наших земляків.

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