36-летний житель Киевщины планировал незаконно пересечь украинско-молдавскую границу через пункт пропуска "Мамалыга".

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Однако пограничники Черновицкого отряда не пропустили мужчину , поскольку он подпадал под категорию лиц призывного возраста.

Мужчина даже решил подкупить военнослужащих – взятка составляла 3 тысячи долларов.

Впоследствии киевская прокуратура поддержала обвинения в отношении военнообязанного гражданина Украины. Его признали виновным и оштрафовали на 34 тысячи гривен, а взятку в 3 тысячи долларов конфисковали в доход государства. Теперь нарушителю придется посетить военкомат .

Добавим, что из-за трусости многие мужчины призывного возраста пытаются бежать за границу. По данным ГБР, таких случаев было уже около 700.

И все же большинство украинских мужчин мужественно уходят на фронт и защищают территории родной страны. Даже те мужчины, которые последние годы проживали за границей, возвращаются, чтобы выгнать захватчиков с украинской земли. По состоянию на 11 марта в Украину вернулось около 220 тысяч наших земляков .