Мужчина брал за свои "услуги" 5 тысяч евро
ГБР совместно пограничниками задержали жителя Одесской области. Сообщается, что он организовал переправку военнообязанных за границу.
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Для воплощения своих планов мужчина записался в ряды местной терробороны. Он прикрывался соответствующим удостоверением и перевозил мужчин призывного возраста на собственном автомобиле на территорию Молдовы.
За свои "услуги" житель Одесской области требовал с человека 5 тысяч евро. В ГБР отметили, что у мужчины были сообщники.
Его поймали с поличным во время перевозки двух призывников.
Житель Одесщины незаконно перевозил мужчин за границу / Фото ГБР
- С начала полномасштабной войны в Украине ввели военное положение, согласно которому мужчины в возрасте 18 – 60 лет не могут выезжать за границу.
- Однако обойти запрет решили немало уклонистов. За первые три недели военного вторжения России на границе поймали почти 700 военнообязанных мужчин.
- Некоторые пытаются пересечь границу благодаря взяткам, как вот мужчина из Киевщины. Кто-то вообще самостоятельно пытается пересечь реку Тиса.
- Забавная история, как отец и сын пытались притвориться многодетными папой на границе.
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