Мужчина брал за свои "услуги" 5 тысяч евро

ГБР совместно пограничниками задержали жителя Одесской области. Сообщается, что он организовал переправку военнообязанных за границу.

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Для воплощения своих планов мужчина записался в ряды местной терробороны. Он прикрывался соответствующим удостоверением и перевозил мужчин призывного возраста на собственном автомобиле на территорию Молдовы.

За свои "услуги" житель Одесской области требовал с человека 5 тысяч евро. В ГБР отметили, что у мужчины были сообщники.

Его поймали с поличным во время перевозки двух призывников.



Житель Одесщины незаконно перевозил мужчин за границу / Фото ГБР