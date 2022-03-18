Такую информацию сообщили на официальной странице Государственной пограничной службы Украины в Фейсбуке.

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Ночью пограничники Чопского отряда в пункте пропуска "Ужгород" помешали попытке незаконного выезда двух украинцев призывного возраста за границу. На выезд из Украины в Словакию прибыли двое мужчин – отец и сын. При проверке документов мужчины предоставили по три свидетельства о рождении ребенка.

Напомним, что согласно решению украинского правительства, мужчины, имеющие на иждивении трое или более детей, имеют право на выезд за пределы Украины в военное время.

Проанализировав это решение, двое мужчин решили воспользоваться этой нормой законодательства и притвориться многодетными родителями. Им это не удалось.

Украинские пограничники, тщательно проверив документы, установили, что пять из шести свидетельств о рождении поддельные. Липовые документы были переданы сотрудникам Национальной полиции Украины. Правонарушителей через границу не пропустили.

Поддельные документы / Фото ГНС Украины

За создание и намерение использовать липовые документы мужчинам грозит ответственность, предусмотренная ст. 358 Уголовного Кодекса Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".

Напомним, что на период правового режима военного положения запрещен выезд за пределы Украины гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.