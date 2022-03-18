Таку інформацію повідомили на офіційній сторінці Державної прикордонної служби України у фейсбук.

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Вночі прикордонники Чопського загону у пункті пропуску "Ужгород" завадили спробі незаконного виїзду двох українців призовного віку за кордон. На виїзд з України до Словаччини прибули двоє чоловіків – батько та син. Під час перевірки документів чоловіки надали по три свідоцтва про народження дитини.

Нагадаємо, що відповідно до рішення українського уряду, чоловіки, які мають на утриманні троє або більше дітей, мають право на виїзд за межі України у воєнний час.

Проаналізувавши це рішення, двоє чоловіків вирішили скористатися цією нормою законодавства і вдати з себе багатодітних батьків. Їм це не вдалось.

Українські прикордонники, ретельно перевіривши документи, встановили, що п'ять з шести свідоцтв про народження підроблені. Липові документи передали співробітникам Національної поліції України. Правопорушників через кордон не пропустили.

Підроблені документи / Фото ДПС України

За створення та намір використати липові документи чоловікам грозить відповідальність передбачена ст. 358 Кримінального Кодексу України "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів".

Нагадаємо, що на період правового режиму воєнного стану, заборонено виїзд за межі України громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

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