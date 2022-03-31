Такая схема незаконной переправки мужчин через границу была разоблачена снова в Одесской области. "Тероборонцы" пытались переправить "волонтеров".

К теме Житель Одесской области незаконно перевозил мужчин за границу под видом тероборонца

"Тероборонцы" пытались переправить через границу "волонтеров"

Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали 4 организаторов, которые под видом добровольцев территориальной обороны хотели переправить за границу людей.

Сумма переправки составляла 10 000 долларов США с каждого предателя.

Как все происходило

  • Злоумышленники заранее подготовили два автомобиля с опознавательными знаками и униформу для мужчин, которые планировали бежать в Молдову.
  • Они надеялись, что во время остановки у пограничников не возникнет вопросов, ведь перед ними "реальные" представители добровольческих формирований.
  • Однако правоохранители сразу разоблачили мужчин в фальшивой форме.

Сейчас открыто уголовное производство. Организаторам грозит до 9 лет лишения свободы. На остальных составлены протоколы об админправонарушении.