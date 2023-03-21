Пользователи соцсетей встали в защиту 19-летней девушки, однако на этом история не закончилась.

Больше об этом "Малое говно": во Франковске бабушка набросилась на девушку, потому что та прыгала на скакалке

После того как видео с образами разлетелось в соцсетях учебное заведение, где учится девушка, приказали удалить видео. К сожалению, преподаватели также осудили девушку и приняли сторону бабушки.

Девочку со скакалкой из Франковска, чье видео стало вирусным, подвергли критике в родном учебном заведении. Более того, ей приказали удалить видео из своего тектока и инстаграмму. А еще попросить сделать это всех, кто перепостил,

– сказала журналистка Анна Рыбалко.

Она добавила, что девушку зовут Лиза. В ее профиле на фейсбуке написано, что она жила в Краматорске и Харькове. Поэтому вполне возможно, что она является переселенкой с Востока.

В поддержку девушки создали флешмоб

Франковская молодежь встала на защиту Лизы и пришла на площадку у дома девушки со скакалками. Участие во флешмобе приняли около 10 человек. Все прохожие, которые видели это, останавливались и улыбались. Флэшмоб увидела и сама Лиза. Она вышла к своим поклонникам и поблагодарила за поддержку, хотя и видно было, что она очень застенчива.

В поддержку девушки сделали флешмоб: смотрите видео

Что этому предшествовало

В Ивано-Франковске разразился настоящий скандал. Во дворе между многоэтажками старшая женщина начала задевать молодую девушку из-за того, что она прыгает на скакалке. Бабушка набросилась на девушку и приказала ей уйти, потому что "ей так хочется". И это несмотря на то, что девушка пришла на это место раньше бабушки и занималась спортом еще до того, как она начала на нее кричать.

Девушка ответила, что другого места для занятий нет, ведь у ее подъезда парковка, на школьный стадион она пойти не может, потому что не учится в школе. Девушка в этой ситуации держалась очень хорошо и воспитанно. Не обижала бабушку и не кричала на нее. Вместо этого старшая женщина назвала ее "невоспитанной" и "малым говном".