Бизнес-план представила малоизвестная компания "Северный свет 2018", зарегистрированная в Симферопольском районе. В то же время Евросоюз запрещает своим гражданам инвестировать в оккупированный Крым, но только в отдельные сектора экономики и инфраструктурные проекты. Например, в технологии двойного назначения, телекоммуникации и туристический бизнес.

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Крымчанина Николая Федоряна судят за госизмену

Экс-чиновника Министерства внутренних дел Николая Федоряна в ноябре 2020 года задержали на Херсонщине. По состоянию на май 2021 года его дело рассматривает Голосеевский районный суд Киева. Мужчину подозревают в государственной измене. По версии следствия, он предоставлял ФСБ служебный транспорт для обысков и арестов крымчан.

В Крыму значительно подорожали продукты

Оккупационные власти Крыма обещали, что после открытия Керченского моста продукты подешевеют. Но в течение мая на полуострове значительно выросли цены на фрукты и овощи. Также существенно подорожали мясо, яйца и крупы. К тому же дефицитными для жителей являются сахар и подсолнечное масло.

В кинотеатре Крыма показали украинский фильм вместо пропагандистского

На кинофестивале "Золотой витязь" в Севастополе вне конкурса должны были показать пропагандистский фильм "Ополченочка". Вместо этого на экране появилась украинская лента "Позывной Бандерас", снятая по мотивам рассказов воинов АТО.

Обратите внимание В кинотеатре в Крыму вместо пропагандистского фильма показали украинский "Позывной Бандерас"

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