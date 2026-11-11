Премьер-министр Дании отказалась представлять Европу на переговорах по завершению войны в Украине

Об этом глава датского правительства заявила во время встречи с Владимиром Зеленским, сообщает DR.

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Почему Фредериксен не хочет возглавлять Европу на переговорах?

Журналисты спросили главу датского правительства, кто, по ее мнению, должен представлять Европу в переговорном процессе.

Фредериксен ответила, что этот вопрос еще будет обсуждаться с европейскими партнерами.

Мы обсудим это сегодня вечером, а также позже в Дублине. Для меня сейчас очень важно поддерживать наши европейские институты– сказала она.

На уточняющий вопрос, хотела бы она сама возглавить европейское представительство на переговорах, премьер-министр ответила отрицательно.

Нет. Я надеюсь стать частью голоса Европы. Но наши институты должны быть в центре нашей работы– подчеркнула Фредериксен.

Дискуссии о том, кто именно должен представлять европейские страны в переговорном процессе, активизировались после начала трехсторонних переговоров в Абу-Даби с участием Украины, США и России.

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Европейские чиновники также находятся в Абу-Даби, однако могут присоединиться непосредственно к переговорам только в случае ощутимого прогресса.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что представители Европейского Союза и НАТО уже вовлечены в переговорный процесс. В частности, в кулуарах встреч состоялись консультации в формате E4 с участием Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также представителей Еврокомиссии, Европейского совета и НАТО.

В то же время Украина заинтересована в полноценном участии европейских партнеров в определении будущих гарантий безопасности. Европейские страны, со своей стороны, настаивают на том, что Россия должна сначала прекратить войну, а уже после этого можно обсуждать будущую архитектуру безопасности континента.