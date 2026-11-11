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Прем'єрка Данії відмовилася представляти Європу на переговорах щодо завершення війни в Україні

Вероніка Соцкова
Прем'єрка Данії відмовилася вести переговори з Росією - 24 Канал

Метте Фредеріксен / АР

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен не хоче особисто представляти Європу на переговорах із Росією щодо завершення війни в Україні. На її думку, центральну роль у цьому процесі мають відігравати європейські інституції.

Про це глава данського уряду заявила під час зустрічі з Володимиром Зеленським, передає DR.

 
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Чому Фредеріксен не хоче очолювати Європу на переговорах?

Журналісти запитали очільницю данського уряду, хто, на її думку, має представляти Європу в переговорному процесі.

Фредеріксен відповіла, що це питання ще обговорюватимуть із європейськими партнерами.

Ми обговоримо це сьогодні ввечері, а також пізніше в Дубліні. Для мене зараз дуже важливо підтримувати наші європейські інституції– сказала вона.

На уточнювальне запитання, чи хотіла б сама очолити європейське представництво на переговорах, прем'єрка відповіла негативно.

Ні. Я сподіваюся бути частиною голосу Європи. Але наші інституції мають бути в центрі нашої роботи– наголосила Фредеріксен.

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Чи залучать ЄС офіційно до переговорів за результатами зустрічі в Абу-Дабі?

Чи залучать ЄС офіційно до переговорів за результатами зустрічі в Абу-Дабі?

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Дискусії про те, хто саме має представляти європейські країни в переговорному процесі, активізувалися після початку тристоронніх переговорів в Абу-Дабі за участі України, США та Росії.

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Європейські посадовці також перебувають в Абу-Дабі, однак можуть долучитися безпосередньо до переговорів лише в разі відчутного прогресу.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що представники Європейського Союзу та НАТО вже залучені до переговорного процесу. Зокрема, на полях зустрічей відбулися консультації у форматі E4 за участі Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також представників Єврокомісії, Європейської ради та НАТО.

Водночас Україна зацікавлена в повноцінній участі європейських партнерів у визначенні майбутніх гарантій безпеки. Європейські країни, зі свого боку, наполягають, що Росія має спершу припинити війну, а вже після цього можна обговорювати майбутню безпекову архітектуру континенту.

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