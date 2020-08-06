На флагмане украинских Военно-морских сил – фрегате F-130 "Гетман Сагайдачный" – зафиксировали случай коронавируса. Моряков отправили на карантин.

Еще 3 августа у одного из моряков подтвердили коронавирус, сообщает "Думская".

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Командование военно-морской базы быстро отреагировало на угрозу распространения коронавируса и изолировало всех контактных лиц,

– говорится в сообщении.

Примерно 30 моряков сейчас находятся в ангаре фрегата.

Кроме того, подозрение на COVID-19 есть и у одного из моряков с спасательного корабля "Александр Охрименко".

Обратите внимание! В течение 5 августа в Украине обнаружили рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – 1 318. В общем недуг подтвердили у 76 808 человек. Выздороветь удалось 42 524, умерло – 1819 больных.