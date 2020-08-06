На фрегате "Гетман Сагайдачный" обнаружили COVID-19
На флагмане украинских Военно-морских сил – фрегате F-130 "Гетман Сагайдачный" – зафиксировали случай коронавируса. Моряков отправили на карантин.
Еще 3 августа у одного из моряков подтвердили коронавирус, сообщает "Думская".
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Командование военно-морской базы быстро отреагировало на угрозу распространения коронавируса и изолировало всех контактных лиц,
– говорится в сообщении.
Примерно 30 моряков сейчас находятся в ангаре фрегата.
Кроме того, подозрение на COVID-19 есть и у одного из моряков с спасательного корабля "Александр Охрименко".
Что известно о фрегате "Гетман Сагайдачный"?
Многоцелевой корабль Военно-морских сил Украины. Бортовой номер F130 (U130). Назван в честь Петра Сагайдачного. Флагман ВМС Украины.