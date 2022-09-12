Можно ли разрешать "откупаться" от санкций

Вероятно, в обмен на это олигарх рассчитывает получить послабление или снятие персональных санкций, наложенных на него. Однако правила должны быть одинаковыми для всех, поэтому эту проблему следует решать комплексно. Об этом 24 каналу рассказал министр юстиции Денис Малюська.

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То есть поддерживает ли Украина то, что кто-то из российских олигархов, кто-либо, независимо от фамилии, может откупиться значительной суммой от того, чтобы на него налагали санкции?

– спросил он.

В контексте конкретного предложения фридмана украинский министр отметил, что владельцы Альфа-Банка также находятся под санкциями наших западных партнеров.

"Поэтому не в наших руках решать судьбу, будут ли они подсанкционными. Максимум, что мы могли бы сделать, это порекомендовать кому-то сделать, однако принятие решений не на нашей стороне", – пояснил Малюська.

Он считает, что этот вопрос больше финансово-экономический, чем юридический. В частности, вероятно, именно экономическому блоку правительства Украины нужно отвечать на вопрос, заслуживают ли российские олигархи того, чтобы аресты, ограничения или блокировки снимали с них в обмен на определенную сумму средств.

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Украина потребует рапараций

Украина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН будет добиваться принятия резолюции для создания механизма возмещения ущерба, нанесенного россией. Украина потребует от страны-агрессора не менее 300 миллиардов долларов репараций.

Реальные убытки значительно больше, однако именно такая сумма соответствует активам банка россии в странах "Большой семерки", которые заморожены в результате санкций.