Чи можна дозволяти "відкуплятися" від санкцій

Ймовірно, в обмін на це олігарх розраховує отримати послаблення чи зняття персональних санкцій, накладених на нього. Однак правила мають бути однаковими для всіх, тому цю проблему потрібно розв'язувати комплексно. Про це 24 каналу розказав міністр юстиції Денис Малюська.

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Тобто чи підтримує Україна те, що хтось із російських олігархів, будь-хто, незалежно від прізвища, може відкупитися значною сумою від того, щоб на нього накладали санкції?

– запитав він.

У контексті конкретної пропозиції фрідмана український міністр зауважив, що власники Альфа-Банку також перебувають під санкціями наших західних партнерів.

"Тому не в наших руках вирішувати долю, чи будуть вони підсанкційними. Максимум, що ми могли б зробити, це порекомендувати комусь щось зробити, однак прийняття рішень не нашому боці", – пояснив Малюська.

Він вважає, що це питання більше фінансово-економічне, аніж юридичне. Зокрема, ймовірно, саме економічному блоку уряду України потрібно відповідати на питання, чи заслуговують російські олігархи на те, щоб арешти, обмеження чи блокування знімали з них в обмін на певну суму коштів.

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Україна вимагатиме рапарацій

Україна на засіданні Генеральної Асамблеї ООН буде домагатися ухвалення резолюції для створення механізму відшкодування збитків, завданих росією. Україна вимагатиме від країни-агресорки щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій.

Реальні збитки є значно більшими, однак саме така сума відповідає активам банку росії у країнах "Великої сімки", які є замороженими унаслідок санкцій.