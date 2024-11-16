Деталі передає 24 Канал з посиланням на Міноборони. Нагадаємо, "Український легіон" – це формування з тих громадян України, які перебувають на території країн ЄС.

До теми Перша група добровольців Українського легіону в Польщі приєдналась до ЗСУ

Перші бійці "Українського легіону" склали присягу

Сьогодні на базі одного з навчально-тренувальних центрів Збройних сил Республіки Польща перша група добровольців "Українського легіону" склала Військову присягу на вірність українському народові,

– сказано в повідомленні.

Вони вже почали проходити інтенсивний курс підготовки, під час якого вивчають вогневу підготовку, тактичну медицину, мінну безпеку, топографію.

"Складання присяги – це одна з найважливіших та найурочистіших подій у житті військовослужбовця. Для добровольців легіону ця мить особлива, адже їхнє рішення стати на захист України є свідомим і рішучим. Підрозділ формується з високомотивованих воїнів, для яких захист Батьківщини від агресора є справою честі", – розповів представник командування легіону Петро Горкуша.