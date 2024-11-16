Детали передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны. Напомним, "Украинский легион" – это формирование из тех граждан Украины, которые находятся на территории стран ЕС.

К теме Первая группа добровольцев Украинского легиона в Польше присоединилась к ВСУ

Первые бойцы "Украинского легиона" приняли присягу

Сегодня на базе одного из учебно-тренировочных центров Вооруженных сил Республики Польша первая группа добровольцев "Украинского легиона" приняла Военную присягу на верность украинскому народу,

– сказано в сообщении.

Они уже начали проходить интенсивный курс подготовки, во время которого изучают огневую подготовку, тактическую медицину, минную безопасность, топографию.

"Принятие присяги – это одно из важнейших и торжественных событий в жизни военнослужащего. Для добровольцев легиона этот момент особый, ведь их решение стать на защиту Украины является сознательным и решительным. Подразделение формируется из высокомотивированных воинов, для которых защита Родины от агрессора является делом чести", – рассказал представитель командования легиона Петр Горкуша.