Детали передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны. Напомним, "Украинский легион" – это формирование из тех граждан Украины, которые находятся на территории стран ЕС.
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Первые бойцы "Украинского легиона" приняли присягу
Сегодня на базе одного из учебно-тренировочных центров Вооруженных сил Республики Польша первая группа добровольцев "Украинского легиона" приняла Военную присягу на верность украинскому народу,
– сказано в сообщении.
Они уже начали проходить интенсивный курс подготовки, во время которого изучают огневую подготовку, тактическую медицину, минную безопасность, топографию.
"Принятие присяги – это одно из важнейших и торжественных событий в жизни военнослужащего. Для добровольцев легиона этот момент особый, ведь их решение стать на защиту Украины является сознательным и решительным. Подразделение формируется из высокомотивированных воинов, для которых защита Родины от агрессора является делом чести", – рассказал представитель командования легиона Петр Горкуша.