Фронт дальше за 50 километров от Кривого Рога: Вилкул рассказал об актуальной ситуации в регионе

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал об актуальной ситуации в городе и районе. Он отметил, что регион находится под полным контролем ВСУ.

В частности, линия боевых столкновений и дальше проходит по периметру Херсонской области – в 50 километрах от города. Об этом глава ВА сообщил на вечернем брифинге 29 апреля.

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Актуальная ситуация в Криворожском районе по состоянию на 29 апреля

Несмотря на то, что наши защитники и защитницы не дают оккупантам продвинуться в направлении Кривого Рога, враг наносит варварские обстрелы с воздуха. Днем 29 апреля россияне ударили из "Градов" по населенным пунктам Большая Костромка и Марьянское.

Кроме того, в течение суток продолжались обстрелы вдоль рубежа обороны – это более 100 км фронта. По Зеленодольской общине россияне ударили шесть раз. Вместе с тем, под удары вражеских "Градов" попала Малая Костромка. В результате обстрелов было разрушено около десяти домов мирных жителей, автомобили и хозяйственные здания. По информации Вилкула, жертв среди гражданских, к счастью, нет.

Продолжается разминирование территорий. За сегодняшний день было обезврежено 5 кассетных снарядов и 17 неуправляемых ракетных снарядов. Напоминаю всем – для безопасности перемещайтесь исключительно путями общего пользования между населенными пунктами,

– добавил глава военной администрации Кривого Рога.

При этом Вилкул подчеркнул, что вся инфраструктура города работает стабильно, то же самое касается всех коммунальных служб района. Социальные выплаты производятся в срок, продолжают деятельность и промышленные предприятия района.

К слову, чиновник призвал всех жителей Криворожского региона, которые хотят посетить кладбища на поминальные дни на этих выходных, сделать это по возможности в другой раз, чтобы не было массового скопления людей.

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