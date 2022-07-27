россия не просто исчерпывается, но и не имеет возможности усиливаться снова. Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

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Кризис – момент перелома

Он обратил внимание на заявление главы Пентагона Ллойда Остина. Он говорил, что война в Украине перешла в решающую, критическую фазу. Арестович считает, что эти слова Остина означают перелом на войне.

Кризис – это момент перелома. Российская армия росла в своих боевых возможностях на территории Украины. Взяли Лисичанск и Северодонецк – вышли на плато, которое дальше начало клониться. Через некоторое время оно сломается и пойдет вниз,

– сказал Арестович.

Он отметил, что у россии иссякли возможности усиливать свою армию.

"Эти визиты в Иран – это ведь не от хорошей жизни. Попытка хоть как-то, хоть где-то, хоть что-то компенсировать. Наши ВСУ будут постоянно прибывать в вооружении, военной технике и количестве обученных войск", – сказал советник главы ОП.

россия демилитаризируется сама

Арестович напомнил, что маразматические так называемые "цели", из-за которых россия начала эту войну, включали демилитаризацию Украины. В результате все вышло наоборот.

Советник главы ОП убежден, что теперь демилитаризируются полностью россияне, а мы усилимся.

"Это будет уникальная ситуация, когда обороняющаяся армия против военной агрессии выйдет из конфликта сильнее, чем она этот конфликт начинала. А с нами произойдет именно это", – заверил Арестович.

Последние заявления Арестовича

Советник руководителя ОП заявлял, что Вооруженные Силы Украины уничтожили на нашей земле уже 5 общевойсковых армий оккупанта. Всего в россии было 10 таких армий. Это значит, что мы ликвидировали половину.

Также Арестович размышлял над тем, почему матери российских оккупантов не устраивают митингов. Ведь вместо сыновей они получают гробы. Он объяснял, что так на них повлиял режим путина в россии. Он отупляет и развращает россиян.

Еще Арестович предполагал, при каких условиях Украина и россия могут начать переговоры по Крыму. Дипломатическое развитие событий возможно только при определенных обстоятельствах. По его словам, когда мы выбьем российские войска на границы, которые были 24 февраля и под ними останется часть Донбасса и Крыма, на этом этапе можем перейти к политико-дипломатическому пути возвращения территорий.

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