Соответствующую информацию сообщил 25 июля Алексей Арестович. По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля россияне в Украине потеряли 39 520 оккупантов.
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россия потеряла в Украине много сил
Сейчас выходит, что мы полностью уничтожили в Украине 35 мотострелковых полков и 10 танковых полков. Это 10 мотострелковых дивизий или 5 общевойсковых армий. 5 общевойсковых армий здесь похоронили из 10 ныне существующих в россии,
– сообщил Арестович.
Также советник главы Офиса Президента рассказал, что оккупанты потеряли:
- 14 дивизионов реактивной системы залпового огня типа "Град";
- 70 дивизионов ствольной артиллерии;
- 1730 танков противника – это 54 батальонных комплекта;
- 3950 российских бронированных машин – а это примерно 124 батальонных комплекта.
Кратко о потерях врага
- 26 июля Стратком ВСУ сообщил, что наши военные уничтожили 100 россиян в гостинице в бывшем Красном Луче Луганщины.
- 25 июля британская разведка озвучила главную дилемму для российских командиров. Они не знают, усиливать ли наступление на Востоке или защиту на Юге.
- В этот же день ВСУ на Юге выполнили 190 огневых задач в сутки . Враг потерял 66 единиц личного состава, 5 танков и многие единицы вражеской техники.
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