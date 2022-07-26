Соответствующую информацию сообщил 25 июля Алексей Арестович. По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля россияне в Украине потеряли 39 520 оккупантов.

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россия потеряла в Украине много сил

Сейчас выходит, что мы полностью уничтожили в Украине 35 мотострелковых полков и 10 танковых полков. Это 10 мотострелковых дивизий или 5 общевойсковых армий. 5 общевойсковых армий здесь похоронили из 10 ныне существующих в россии,
– сообщил Арестович.

Также советник главы Офиса Президента рассказал, что оккупанты потеряли:

  • 14 дивизионов реактивной системы залпового огня типа "Град";
  • 70 дивизионов ствольной артиллерии;
  • 1730 танков противника – это 54 батальонных комплекта;
  • 3950 российских бронированных машин – а это примерно 124 батальонных комплекта.

Кратко о потерях врага

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