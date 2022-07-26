Відповідну інформацію повідомив 25 липня Олексій Арестович. За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого росіяни в Україні втратили 39 520 окупантів.

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росія втратила в Україні багато сил

Зараз виходить, що ми повністю знищили в Україні 35 мотострілецьких полків і 10 танкових полків. Це 10 мотострілецьких дивізій або 5 загальновійськових армій. 5 загальновійськових армій тут поховали з 10 нині існуючих в росії,

– повідомив Арестович.

Також радник глави Офісу Президента розповів, що окупанти втратили:

14 дивізіонів реактивної системи залпового вогню типу "Град";

70 дивізіонів ствольної артилерії;

1730 танків противника – це 54 батальйонних комплекти;

3950 російських броньованих машин – а це приблизно 124 батальйонних комплекти.

Коротко про втрати ворога

26 липня Стратком ЗСУ повідомив, що наші військові знищили 100 росіян у готелі в колишньому Красному Лучі, що на Луганщині.

25 липня британська розвідка озвучила основну дилему для російських командирів. Вони не знають, чи посилювати наступ на Сході чи захист на Півдні.

У цей же день ЗСУ на Півдні виконали 190 вогневих завдань за добу. Ворог втратив 66 одиниць особового складу, 5 танків та багато одиниць ворожої техніки.

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