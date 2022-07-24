Подробнее необходимые предпосылки описал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на эфир с ним в "Радио Чикаго". Кстати, за несколько дней до этого советник также предположил, когда россияне потеряют способность наступать.

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Нам нужна ослабленность россиян на поле боя

Советник акцентировал на том, что сейчас цель Украины и наших партнеров неизменна – военное поражение россии на нашей территории. Наше государство стремится освободить все свои территории без исключений.

Есть единственный сценарий, когда я могу это предположить (переговоры – 24 канал), чисто теоретически. Когда мы выбьем российские войска на границы, которые были 24 февраля и под ними останется часть Донбасса и часть Крыма, на этом этапе мы можем перейти к политико-дипломатическому пути возвращения территорий,

– сказал Арестович.

Базовым условием начала переговоров должна быть максимальная ослабленность российских войск. Однако Арестович подчеркнул, что в любом случае соответствующие решения будет принимать именно президент.

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