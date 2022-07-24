Детальніше потрібні передумови описав радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ефір з ним у "Радіо Чикаго". До речі, за кілька днів до цього, радник також припустив, коли росіяни втратять здатність наступати.

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Нам потрібна ослабленість росіян на полі бою

Радник акцентував на тому, що зараз ціль України та наших партнерів незмінна – військова поразка росії на нашій території. Наша держава прагне звільнити всі свої території без виключень.

Є єдиний сценарій, коли я можу це припустити (перемовини – 24 канал), чисто теоретично. Коли ми виб'ємо російські війська на кордони, які були 24 лютого та під ними залишиться частина Донбасу та частина Криму, на цьому етапі можемо перейти до політико-дипломатичному шляху повернення територій,

– сказав Арестович.

Базовою умовою для початку перемовин має бути максимальна ослабленість російських віск. Проте Арестович акцентував, що в будь-якому випадку відповідні рішення буде ухвалювати саме президент.

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