Возле Кременной на Луганщине наши военные продвигаются. Бойцы сил специальных операций показали фрагмент сражения с врагом.
Заметьте ВСУ продвигаются на Кременском направлении и останавливают врага вблизи Белогоровки.
Как бойцы отразили наступление врага у Кременной
Операторы ССО Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны пресекли попытку наступления россиян вблизи города Кременная,
– рассказали военные.
Им удалось отразить атаку российских захватчиков, несмотря на то, что враги пытались применять тяжелое вооружение.
Как происходило сражение с врагом: смотрите видео
В сообщении пояснили, что часть боя снял на видео воин Сил специальных операций ВСУ.
Что происходит возле Кременной: коротко
- 16 января разведка Великобритании сообщила, что украинские военные продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток к окрестностям города Кременная. Там сражения со сложной серией атак и контратак в лесистой местности.
- 14 января глава Луганской ОВА заявил, что Вооруженные Силы Украины продвигаются на Кременском направлении. Также враги на Донбассе пытаются контратаковать, однако все наступления и атаки ВСУ отбивают.
- Более того, враги у Кременной вводят заблуждение и готовят дискредитацию ВСУ. Так, они начали переодеваться в форму украинских военных. Центр нацсопротивления сообщил, что возможны показательные акты насилия среди гражданского населения.