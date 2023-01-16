Возле Кременной на Луганщине наши военные продвигаются. Бойцы сил специальных операций показали фрагмент сражения с врагом.

Заметьте ВСУ продвигаются на Кременском направлении и останавливают врага вблизи Белогоровки.

Как бойцы отразили наступление врага у Кременной

Операторы ССО Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны пресекли попытку наступления россиян вблизи города Кременная,

– рассказали военные.

Им удалось отразить атаку российских захватчиков, несмотря на то, что враги пытались применять тяжелое вооружение.

Как происходило сражение с врагом: смотрите видео

В сообщении пояснили, что часть боя снял на видео воин Сил специальных операций ВСУ.

Что происходит возле Кременной: коротко