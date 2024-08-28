Защитнику Украины было всего 30 лет. Трагическую весть о гибели Героя сообщили в Котелевской громаде, откуда военный был родом.

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На войне с Россией погиб Артем Горщорук

Артема Горщорука провожают в последний путь 28 августа на малой родине Героя, в громаде объявлен день траура.

Со скорбью и глубокой печалью сообщаем, что 24.08.2024 года во время выполнения боевого задания погиб наш земляк, 30-летний солдат Артем Юрьевич Горщорук. Выражаем искренние слова соболезнования всем родным, близким, собратьям Артема В этот горький момент разделяем горе семьи и вместе склоняем голову в глубокой скорби,

– написали в Котелевской громаде.

Родился Артем Горщорук 22 апреля 1994 года, жил в селе Михайловка Первая. Туда же, в родной дом, он теперь возвращается на щите. Похоронят защитника на Аллее Героев на Троецком кладбище в Котельве.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная память!