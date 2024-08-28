Захиснику України було всього 30 років. Трагічну звістку про загибель Героя повідомили у Котелевській громаді, звідки військовий був родом.

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На війні з Росією загинув Артем Горщорук

Артема Горщорука проводять в останню путь 28 серпня на малій батьківщині Героя, у громаді оголошено день жалоби.

Зі скорботою та глибоким сумом повідомляємо, що 24.08.2024 року під час виконання бойового завдання загинув наш земляк, 30-річний солдат Артем Юрійович Горщорук. Висловлюємо щирі слова співчуття усім рідним, близьким, побратимам Артема В цю гірку мить поділяємо горе сім’ї та разом схиляємо голову в глибокій скорботі,

– написали в Котелевській громаді.

Народився Артем Горщорук 22 квітня 1994 року, мешкав у селі Михайлівка Перша. Туди ж, до рідного дому, він тепер повертається на щиті. Поховають полеглого захисника на Алеї Героїв на Троєцькому кладовищі у Котельві.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна пам'ять!