Захиснику був 51 рік. Він був учасником Революції Гідності, боронив Україну ще у зоні АТО з 2014 року, а після повномасштабного вторгнення Росії в Україну одразу добровільно пішов на фронт.

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Леонід Лавренчук служив у найгарячіших точках фронту

Леонід брав участь у боях у Курській області та служив у найгарячіших точках фронту. Чоловік трагічно загинув від російського дрона 20 серпня 2024 року на Сумщині.

Справжній патріот та вірний побратим неодноразово отримував тяжкі поранення, але продовжував боронити нашу незалежність до останнього. Щирий і переконливий у своєму патріотизмі та людяності, надійний друг, прекрасна, світла і добра людина. Таким навіки залишиться Леонід у нашій пам'яті,

– написав мер Бучі Анатолій Федорук.

У полеглого воїна залишився 6-місячний син Богдан.

"Ми так про нього мріяли та чекали. Леонід був найкращим чоловіком і батьком", — сказала його дружина Алла.

У неділю, 25 серпня, захисника поховали у рідній Бучі на Алеї Героїв.