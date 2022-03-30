На фронте погибла боевой медик Черных Запорожцев Нина Кваша

30 марта 2022 , 07:33
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Источник:

72 ОМБр имени Черных Запорожцев в фейсбуке

В результате вероломного нападения России Украина теряет мирных людей и лучших военных. Бригада черных запорожцев потеряла своего боевого медика Нину Квашу.

В бригаде вспоминают Нину как смелую, сильную и отважную. Она погибла, защищая Родину.

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Смелая, сильная, отважная и невероятно красивая снаружи и душой. Теперь ты Ангел, который держит для нас небо. Мы имели честь быть рядом с тобой. Но не уберегли,
– говорят в бригаде.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героини.

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Автор: Оксана Княжик