На фронте погибла боевой медик Черных Запорожцев Нина Кваша
30 марта 2022 , 07:33Читати новину українською
В результате вероломного нападения России Украина теряет мирных людей и лучших военных. Бригада черных запорожцев потеряла своего боевого медика Нину Квашу.
В бригаде вспоминают Нину как смелую, сильную и отважную. Она погибла, защищая Родину.
К теме "Погибнуть за свою страну – честь": памяти оператора 24 канала Юрия Олийника
Смелая, сильная, отважная и невероятно красивая снаружи и душой. Теперь ты Ангел, который держит для нас небо. Мы имели честь быть рядом с тобой. Но не уберегли,
– говорят в бригаде.
Оккупанты убивают некоторых похищенных мэров: смотрите видео